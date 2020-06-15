شهريار نجم العالم للشطرنج السريع «أونلاين»

المصدر: دبي- عدنان الغربي

حسم الأستاذ الدولي الكبير الأذربيجاني، شهريار ماميدياروف، لقب بطولة نجوم العالم للشطرنج السريع «أونلاين»- الشارقة 2020، والتي نظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، واختتمت منافساتها، مساء أول من أمس، وتصدر شهريار المصنف 11 عالمياً الترتيب العام للبطولة بـ 7.5 نقاط من 10 جولات دون أي خسارة، ليحقق أول لقب بطولة شطرنج، تقام عن طريق الأونلاين في مسيرته الرياضية، وفاز اللاعب الأذربيجاني في الجولة الأخيرة على لاعبنا سالم عبد الرحمن، الذي أنهى البطولة في المركز الخامس، وجاءت المباراة قوية وعلى مستوى تكتيكي عال، لكن خبرة شهريار حسمت النتيجة لصالحه خصوصاً أن لاعب منتخبنا الوطني ابتعد لفترة طويلة عن المباريات، وهو ما أثر على أدائه في البطولة، وأقيمت البطولة بنظام «دبل روند روبن» للشطرنج السريع ( 10 دقائق +3 ثوان) وبلغ مجموع جوائزها 10 آلاف دولار أمريكي.

وحل الأستاذ الدولي الكبير الهندي بينتالا هاري كريشنا المصنف 26 عالمياً في المركز الثاني برصيد 6.5 نقاط.

شكر وتقدير

وتقدم الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس النادي ورئيس الاتحاد العربي للشطرنج بالشكر والتقدير لمجلس الشارقة الرياضي لرعايته للبطولة، ولقناة الشارقة الرياضية لنقلها لهذا الحدث الشطرنجي المهم على الهواء مباشرة، ولمدة يومين في بادرة هي الأولى من نوعها على المستوى العربي والشرق الأوسطي، حيث حققت البطولة نجاحاً كبيراً بكل المقاييس الفنية والتنظيمية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز