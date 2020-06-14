شباب الأهلي يرشح القرقاوي لرئاسة اتحاد السلة

المصدر: دبي-ياسر قاسم



رشح نادي شباب الأهلي، اللواء "م" اسماعيل القرقاوي لمنصب رئيس اتحاد كرة السلة للدورة المقبلة 2020-2024 في الانتخابات المتوقع عقدها بين اغسطس وسبتمبر المقبلين

ويشغل القرقاوي حالياً رئاسة الاتحادين العربي والاماراتي للعبة، ومن المتوقع اكتمال تشريحات الأندية خلال الـ 10 أيام المقبلة

وتقام الانتخابات هذه المرة في ظل نظام أساسي جديد يتم النقاش حوله لاجازته في جمعية عمومية غير عادية تسبق الجمعية الخاصة بالانتخابات، وأهم متغيرات النظام الجديد، اقامة الانتخابات بنظام القائمة

ولم تتضح معالم وجود مرشح منافس للقرقاوي حتى الآن، علماً بأنه سبق له الفوز في آخر انتخابات بالتزكية.

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