«كأس الاتحاد» تدشن موسم الجودو الجديد

المصدر: أبوظبي - وام

وضع اتحاد المصارعة والجودو تصوره لمسابقات الموسم المقبل، التي ستبدأ بكأس الاتحاد المفتوحة للجودو لجميع الفئات العمرية، في شهر نوفمبر المقبل، كونها فترة تحضيرية لبقية المسابقات المعتمدة.

واطلع محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، على مقترح أجندة الموسم الجديد للجودو والمصارعة لموسم 2020 -2021 بالتنسيق بين الطرفين، حيث رأى الاتحاد أن بداية المسابقات في نوفمبر، تفسح المجال للأندية الأعضاء للاستعداد بشكل مثالي، بعد توقف عن النشاط الرسمي لفترة استغرقت نحو 7 أشهر.

وأكد أنه بعد التشاور مع محمد جاسم أمين السر المساعد مسؤول النشاط المحلي بالاتحاد تم التوصل للتصور المناسب للمسابقات، وهو الذي يقضي بأن تبدأ منافسات الجودو بمسابقة كأس الاتحاد المفتوحة للجودو، ثم تقام بطولة اليوم الوطني للجودو في ديسمبر المقبل.

بطولات وإشادة

وأوضح بن ثعلوب أن مجلس إدارة الاتحاد، قرر إقامة النسخة الأولى من بطولة محمد بن زايد الدولية للجودو في مارس المقبل، وسيعلن لاحقاً عن كيفية التسجيل لها عبر القنوات الرسمية، على أن تكون بطولة كأس رئيس الدولة للجودو، في مايو 2021، مسكاً لنشاط الجودو المحلي.

أما بخصوص نشاط منتخبات الجودو للمراحل السنية فسوف يتحدد على ضوء أجندة الاتحادات الخليجية والعربية والآسيوية، التي تغيرت برمجتها بسبب فيروس "كورونا"، الذي أدى لتوقف الأنشطة، وثمن رئيس الاتحاد جهود كل أندية الدولة خلال الفترة الماضية، التي أقامت أنشطتها عن بعد ترجمة لتوجيهات المسؤولين والإجراءات الاحترازية، وخص بالشكر نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، ونادي الفجيرة للفنون القتالية لتنظيمهما أكثر من 15 ورشة عمل وندوة ومحاضرة قيمة، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين.

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