جوسيلينو والدرمكي والحوسني أبطال أوزان «محاربي الإمارات»

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

حققت النسخة 11 لبطولة محاربي الإمارات، التي أقيمت، أول من أمس، على صالة مبادلة آرينا بالعاصمة أبوظبي، وجرت منافساتها من دون جماهير، نجاحاً كبيراً، وأفرزت نتائج جيدة، أبرزها مواصلة النشاط الرياضي، بالرغم من جائحة «كورونا»، ومشاركة 20 لاعباً من جنسيات مختلفة، أجرت لهم اللجنة المنظمة فحوصات طبية دقيقة، وتدابير وقائية على أعلى مستوى، لضمان سلامة الجميع، بخلاف تهيئة الأجواء الصحية المناسبة يوم النزالات الرسمية، وقد برهنت مجدداً أبوظبي على أنها عاصمة الرياضات القتالية، بالرغم من الظرف الصحي الراهن.

أبطال الأوزان

وأسفرت نتائج البطولة عن فوز البرازيلي جوسيلينو بالنزال الرئيسي، على حساب السوري طارق سليمان في فئة الوزن الحر، كما كان لأبطال الإمارات نصيب من الفوز خلال الجولات العشر، التي أقيمت، حيث فاز لاعبنا أحمد الدرمكي في وزن الريشة على الكاميروني كايجمو، باستسلام الخصم، وأضاف زميله يوسف الحوسني انتصاراً ثانياً للإمارات، بتغلبه على المصري محمد علام في الوزن نفسه، وقام فؤاد درويش مدير عام شركة بالمز الرياضية رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، بتتويج اللاعبين الفائزين في جميع النزالات.

الضربة القاضية

وشهدت النزالات، أداء فنياً ومهارياً عالي المستوى، حيث انتهت نتيجة نزالين بالضربة القاضية، الأولى من خلال فوز الكاميروني الفونس بيسالا على نظيره السوري محمد الجنان، خلال 22 ثانية من بداية النزال، والثانية للبرازيلي جوسيلينو فيريرا، الذي سجل فوزاً مستحقاً على السوري طارق سليمان في الدقيقة 3 من الجولة الأولى، للوزن الحر (90 كلغ).

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