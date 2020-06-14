شهريار يتصدّر بطولة نجوم العالـم للشطرنج

المصدر: (دبي- عدنان الغربي)

تصدر اللاعب الأذربيجاني، شهريار ماميدياروف، المصنف 11 عالمياً، منافسات اليوم الأول لبطولة نجوم العالم الدولية للشطرنج عن بعد- الشارقة 2020، والتي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بمشاركة 6 أساتذة كبار، بينهم سالم عبدالرحمن لاعب منتخبنا وبطل آسيا السابق، وانفرد شهريار بالمركز الأول، بـ 4 نقاط جمعها من 5 جولات، وكانت أخرها الفوز على لاعبنا سالم عبد الرحمن، وجاء الهندي هاري كريشنا والأوزبكي رستم قاسمجانوف في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، بعد خسارة كل منهما أمام المتصدر، قبل أن يتدارك قاسمجانوف نفسه في الجولة الخامسة، ويفوز على المصري باسم أمين، وحافظ لاعبنا سالم عبدالرحمن على حظوظه في المنافسة، وأنهى منافسات اليوم الأول بـ2.5 نقطة، بعدما تغلب على المصري باسم أمين، وتعادل مع كريشنا وكاسمجانوف، والبولندي راودسلاف فايتشاك.

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