اتحاد الرياضات الجليدية يعدل مسماه إلى "الرياضات الشتوية"

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

أعلن اتحاد الإمارات للرياضات الجليدية تغيير مسماه ليصبح اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية بدلا من اتحاد الإمارات للرياضات الجليدية، وذلك بناء على القرار الصادر من الهيئة العامة للرياضة رقم ( 28 ) لسنة 2020، وذلك بناء على طلب مسبق من الاتحاد والذي أصبح يشرف على مجموعة كبيرة من الرياضات الشتوية ولا يقتصر نشاطه على الرياضات الجليدية فقط، خاصة بعد أن نال الاتحاد الإماراتي اعترافا من ثلاث اتحادات دولية تغطي كافة الألعاب الشتوية وهي الاتحاد الدولي لهوكي الجليد والاتحاد الدولي للتزلج على المنحدرات الثلجية "السكي" والاتحاد الدولي للتزلج الاحترافي.

وجاء في المادة الأولى من القرار الموافقة على تعديل مسمى الاتحاد إلى اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية وفي المادة الثانية من القرار يستمر العمل في الاتحاد حسب النظام الأساسي الخاص به ويتولى اخطار الجهات الرسمية المختصة بالتعديلات والمسمى الجديد واتخاذ الإجراءات التنظيمية الداخلية اللازمة لذلك.

وقال الدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية أن الانجازات تتحقق بفضل دعم القيادة الرشيدة اللامحدود في كافة المجالات ومنها قطاع الرياضة، وكذلك بجهد سواعد أبناء الوطن المخلصين، وأننا في الاتحاد جزء يساهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة، خاصة أننا نملك كل مقومات النجاح من حيث المواهب الشابة والواعدة والمنشآت الرياضية الحديثة.

من جانبه قال هامل القبيسي نائب رئيس الاتحاد أن تغيير المسمى يحمل في معانيه الكثير من الجهد والعمل الدؤوب خلال السنوات الماضية، استطعنا من خلالها فتح آفاق رحبة لأبناء الامارات للمشاركة والمنافسة في كافة الألعاب الشتوية المختلفة سواء القارية او الدولية وذلك بعد أن كانت المشاركة مقتصرة على الألعاب الجليدية فقط

من جهته قال جمعة الظاهري الأمين العام للاتحاد أن تعديل المسمى جاء ليتماشى مع ما يقوم به الاتحاد من عمل وتطوير للرياضات الشتوية المختلفة، بناء على خطط مدروسة، نسير عليها خلال السنوات الماضية، لتلبية رغبة أبناء الامارات الراغبين ممارسة هذه النوع من الرياضات والتي أصبحت تستهوي الكثير منهم والذين أثبتوا قدراتهم الاحترافية، كما نهدف إلى التواجد الدائم والمثمر في المنافسات القارية والدولية، ليبقى علم الإمارات حاضراً في كافة المحافل الدولية.

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