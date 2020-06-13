إلغاء 3 سباقات في مونديال الفورمولا1

المصدر: سنغافورة - أ ف ب

أعلن منظمو بطولة العالم للفورمولا1 أمس، إلغاء سباقات الجائزة الكبرى لسنغافورة واليابان وأذربيجان بسبب فيروس «كورونا»، في ضربة جديدة للموسم المضطرب، وقال المنظمون في بيان «نتيجة للتحديات المستمرة التي واجهها مروجو البطولة في أذربيجان وسنغافورة واليابان بسبب (كوفيد 19)، اتخذنا معهم قراراً بإلغاء سباقاتهم لموسم 2020»، ولحقت السباقات الثلاثة بسباقات أستراليا وموناكو وفرنسا وهولندا التي كانت مقررة هذا العام وتم إلغاؤها سابقاً بسبب الجائحة، وتم تأجيل سباق جائزة أذربيجان الذي كان مقرراً 7 يونيو الحالي، قبل أن يصدر قرار إلغائه أمس، فيما كان سباق سنغافورة مقرراً في 20 سبتمبر المقبل، واليابان في 11 أكتوبر المقبل.

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