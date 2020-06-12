نجاح كبير لدورة المستوى الأول لبناء الأجسام

المصدر: دبي - فائز بجبوج

بنجاح كبير اختتمت دورة المستوى الأول لبناء الأجسام واللياقة البنية التي نظمتها الأكاديمية الدولية لبناء الأجسام في دبي، والتي جرت عن بعد وعلى مدار يومين بتقنية " الفيديو كونفرنس ".

وشهدت الدورة مشاركة واسعة من داخل وخارج الدولة من قبل مدربي ومدربات اللياقة البدنية وبناء الأجسام،

واشرف عليها العقيد عبدالكريم سعيد رئيس الأكاديمية بحضور زايد الجلاف نائب الرئيس، بقيادة المحاضر الدولي وليد عبدالكريم مدير الشؤون الفنية بالأكاديمية الذي قام بشرح نظري وعملي لكافة محاور المستوى الأول في رحلة الحصول على الماجستير في علم تدريب بناء الأجسام واللياقة البدنية وذلك حسب مناهج وبرامج الاتحاد الدولي لبناء الأجسام.

وتضمن برنامج المستوى الأول: علم وظائف الأعضاء، تصنيف العضلات، الألياف العضلية، الجهاز العصبي، أنظمة إنتاج الطاقة، أنواع القوة، مبادئ التدريب، وأساليب التدريب.

مشاركة مميزة

من جانبه ذكر رئيس الأكاديمية: رغم إن الدورة نظمت عن بعد بسبب التباعد الاجتماعي الذي فرضه علينا انتشار فيروس " كوفيد 19" إلا إن المشاركة كانت مميزة والدورة كانت ناجحة بشهادة جميع للمشاركين، وأكد بانحسار انتشار الفيروس كورونا قريبا" إن شاء الله " ستعيد الأكاديمية فتح أبوابها واستئناف نشاطها من جديد بعودة تنظيم كل دوراتها عن قرب وداخل القاعات وصالات التدريب.

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