بن ثعلوب يتلقى رسالة من رئيس «دولي الجودو»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تلقى محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو، سفير الاتحاد الدولي للجودو للسلام والمحبة، رسالة من المجري ماريوس فيزر رئيس الاتحاد الدولي للعبة، وجاء في الرسالة: «يسرنا أن نرى أن بعض البلدان في طريقها إلى إعادة فتح حدودها، حيث يجري الاتحاد الدولي للجودو حالياً، مناقشات لإعادة جدولة فعاليات الجولات العالمية للجودو. وذكر في رسالته، أن خطة الاتحاد الدولي، كانت تهدف إلى استئناف النشاط في سبتمبر المقبل، إلا أن الظروف حالت دون ذلك، لذلك يأمل ألا تؤثر الأزمة في ظروف السفر، واستئناف النشاط المقترح من حيث المبدأ.

واختتم المجري ماريوس فيزر، أن بطولة بودابست غراند سلام للجودو، التي كان مقرراً انطلاقتها اليوم، تم تعليقها لوقت لاحق، بعد أن تقدمت 38 دولة للمشاركة، بسبب تلك الظروف.

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