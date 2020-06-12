تحذير صيني تعرق اللاعبين ينقل عدوى «كورونا»

المصدر: دبي- العوضي النمر

حذرت دراسة صينية، عرضها أحد الأطباء الصينيين في المؤتمر الطبي الذي نظمه اتحاد الكرة مؤخراً، من أن تعرق اللاعبين بشكل مكثف في الأجواء الحارة الرطبة، يزيد احتمالية انتقال عدوى فيروس «كورونا»، مؤكداً أهمية مراعاة حالة اللاعبين خلال التدريبات في فترة الشهور الثلاثة المقبلة، في ظل الطقس الحار.

وأكد الدكتور مراد الغرايري مدير مركز «فيفا» الطبي في دبي، أن عودة اللاعبين للتدريبات، ولعب المباريات خلال شهري يوليو وأغسطس، صعب جداً من الناحية الصحية وسلامة اللاعبين، حيث تزداد فرص تعرض اللاعبين للإصابة، نتيجة الحمل البدني العالي عليهم خلال الطقس الحار.

وكشف الغرايري في تصريحات لقناة دبي الرياضية، عن إمكانية تعرض اللاعبين الذين يتدربون في شهري يوليو وأغسطس، لإصابات، للعديد من الأسباب، منها، ضعف البنية الجسمانية، وعاملا الحرارة والرطوبة، وطول فترة التوقف عن ممارسة النشاط، وهذه عوامل من شأنها أن تزيد من فرص تعرض اللاعبين للإصابات العضلية. وقال: الفرق تحتاج من 6 إلى 8 أسابيع، وفق التجارب والخبرة في هذا المجال، لتهيئة اللاعبين بدنياً وفنياً، لاستئناف المسابقات الرسمية، وذكر أن اختصار الفترة، يعرّض اللاعبين للإصابات، كما أن الفرق الخليجية التي سوف تشارك في منافسات دوري أبطال آسيا، يجب عليها العودة للتدريبات في يوليو المقبل.

وأشار إلى أن العودة للتدريبات، يلزمها بروتوكول صحي، أولاً من ناحية فحص اللاعبين بشكل شامل، وإجراء مسحة «كورونا»، ولا بد أن تكون العودة تدريجية، ومن ثم تكون التدريبات على شكل مجموعات، لا تزيد كل منها على 5 لاعبين، إضافة إلى ضرورة تعقيم المكان الذي سيوجد فيه اللاعبون بشكل دائم، وعدم تجمعهم في وحدات خلع الملابس، وغيرها من الإجراءات الاحترازية. وأضاف: الأجهزة الفنية والطبية للفرق، ستواجه صعوبات صحية للاعبين عند العودة للتدريبات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز