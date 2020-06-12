«محاربو الإمارات» تنطلق اليوم بمتابعة عالمية

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

تنطلق بطولة محاربي الإمارات للألعاب القتالية المختلطة، اليوم، بصالة جوجيتسو أرينا بلا جماهير، وفق التدابير الاحترازية لمواجهة «كورونا».

وتتضمن البطولة 10 نزالات، بين 20 متسابقاً من المصنفين دولياً، من 10 جنسيات عربية وآسيوية وأوروبية ولاتينية. وتشهد البطولة عودة المقاتلين الإماراتيين، أحمد الدرمكي، ويوسف الحوسني، ويواجه الدرمكي في وزن الريشة، الأوغندي كاجيمو ريكا، فيما يخوض الحوسني مشاركته الأولى أمام المصري محمد علام.

وأوضح فؤاد درويش رئيس اللجنة المنظمة، نقل فعاليات البطولة لأكثر من مليار متابع حول العالم عبر قناة أبوظبي الرياضية، و27 قناة تلفزيونية حول العالم، وقال: إن البطولة خطط لها وفق أعلى المعايير الاحترازية، بعمل الفحوصات والكشف الدوري على الرياضيين، وأطقم العمل المصاحبة.

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