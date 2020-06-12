سالم عبد الرحمن يتحدى «أساتذة الشطرنج»

المصدر: دبي- عدنان الغربي

يتحدى سالم عبد الرحمن لاعب منتخبنا الوطني للشطرنج، مساء اليوم، 6 أبطال عالميين في بطولة نجوم العالم للشطرنج «الشارقة 2020»، التي ينظمها نادي الشارقة للشطرنج على الأونلاين، وتختتم منافساتها غداً، تحت رعاية الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ويبلغ مجموع جوائزها 10 آلاف دولار أمريكي.

وتضم قائمة الأبطال العالميين الأستاذ الدولي الكبير الأذري ممدياروف شهريار، المصنف العاشر على العالم بـ2764 نقطة، وهو بطل العالم للشطرنج السريع، والأوزبكي قاسم جانوف رستم بطل آسيا السابق، وبطل العالم 2004 ورقم 80 عالمياً في التصنيف الدولي، والأستاذ الدولي الكبير بنتالا هاري كريشنا من الهند بطل آسيا وهو رقم 26 على مستوى العالم، والأستاذ الدولي الكبير ريدوسلاف فالتاشيك من بولندا وتصنيفه الدولي 2719 وهو رقم 27 على العالم، وهو بطل أوروبا، كما يشارك بالبطولة الأستاذ الدولي المصري الكبير باسم أمين بطل العرب وأفريقيا لمرات عدة وتصنيفه الدولي 2686 وهو رقم 44 على العالم، فيما يحمل سالم عبد الرحمن التصنيف 2682 ويأتي في المركز 55 عالمياً.

ويترأس الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا رئيس نادي الشارقة للشطرنج، اللجنة المنظمة، وتضم في عضويتها كلاً من عمر نعمان آل علي، ورجائي نعمان السوسي، وفيصل الحمادي، وسعود محمد أحمد و استراتوس جريفاس وأديب زهراوي.

وسيتولى مهمة التعليق على المباريات باللغة العربية ولأول مرة في مباريات الشطرنج العالمية، عبر قناة الشارقة الرياضية الأستاذ الدولي عمر نعمان آل علي، والدولي صهيب العكلة، وباللغة الإنجليزية الأستاذ الدولي الكبير افستراتوس غريفاس من اليونان، والأستاذة الدولية انستاسيا كاروفيتش من أوكرانيا وتجرى المباريات ضمن موقع وبرنامج ICC نادي الشطرنج على الإنترنت.

وتقام البطولة حسب نظام الدوري الكامل على مرحلتين الأولى اليوم، والثانية غداً، وتم تحديد زمن اللعب بعشر دقائق لكل لاعب، مع إضافة 3 ثوان لكل نقلة منذ بداية المباراة.

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