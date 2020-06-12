القرقاوي يفتتح دورة إحصائيي السلة عن بُعد

المصدر: دبي- ياسر قاسم

افتتح اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة، عبر صفحة الاتحاد العربي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الدورة التدريبية الرابعة للإحصائيين العرب لكرة السلة، التي بدأت مساء الأربعاء، وتستمر حتى 14 الشهر الحالي، بمشاركة 402 دارس، يمثلون مصر والسعودية والإمارات والكويت والأردن والبحرين والجزائر والسودان والعراق والمغرب وتونس وسوريا ولبنان واليمن وسلطنة عمان وفلسطين وليبيا.

أهمية

وأكد القرقاوي في كلمته الافتتاحية أهمية هذه الدورات، التي ينظمها اتحاده في ظل ظروف صعبة، يمر بها العالم نتيجة لجائحة «كورونا»، التي أثرت على كل القطاعات وقال: نتطلع لدورة مميزة كفيلة بتحقيق نجاحات غير مسبوقة خاصة أن الإحصاء من العناصر الأساسية، التي تعتمد عليها كرة السلة، وأضاف أن الفيروس الذي يجتاح العالم منذ شهور لن يقف عائقاً في طريق تنفيذ برامجهم، لافتاً إلى دورة التحكيم، التي أقيمت الشهر الماضي، وكذلك دورة الإحصاء الحالية، تليها دورة المدربين ثم دورة التنظيم والإدارة، آملاً الاستفادة من الدورة الحالية، التي سجلت رقماً قياسياً بعدد المشاركين، والتي يحاضر فيها نخبة من المتخصصين.

قواعد فنية

بعد ذلك بدأت المحاضرة الأولى وكانت عبارة عن القواعد الفنية لعمل الإحصاءات المحاضر معروف مولود من لبنان رئيس قسم الإحصاء، وأهلية اللاعبين في المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لكرة السلة، فيما يشتمل اليوم الثاني على محاضرتين، الأولى للمدرب المغربي الإدريسي فؤاد عن أهمية الإحصاء ، والثانية عن كيفية استخدام برنامج الإحصاءات الخاص بالاتحاد الدولي، يقدمها اللبناني معروف مولود، فيما يقتصر اليوم الثالث على محاضرة للمدرب المصري محمد سليم عن كيفية تحليل المباريات.

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