«الإمارات للسباحة» يعتمد برنامج المنتخب

المصدر: أبوظبي- وام

اعتمد اتحاد الإمارات للسباحة برنامج إعداد المنتخب الأول، الذي سيشارك ضمن بعثة الدولة في دورة الألعاب الشاطئية الآسيوية السادسة بالصين في نوفمبر وديسمبر المقبلين. وأوضح جمعة البلوشي نائب رئيس اتحاد الإمارات للسباحة رئيس لجنة المنتخبات أن تدريبات المنتخب الميدانية في البحر بدأت الأسبوع الماضي بشاطئ الممزر في دبي.

ولفت إلى أنه تم ترشيح 3 لاعبين ولاعبتين، للمشاركة في هذه الدورة لأول مرة في تاريخ سباحة الإمارات، مشيراً إلى أن اللاعبين هم عمر الحمادي، وفاروق إسماعيل، وحمدان البلوشي، إلى جانب الشقيقتين مها عبدالله الشحي، ومهرة عبدالله الشحي، منوهاً بأن تلك الدورة ستشهد أيضاً أول تمثيل نسائي إماراتي على هذا المستوى القاري.

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