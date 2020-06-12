«الإمارات للدراجات» يستعد للجولات الأوروبية

المصدر: أبوظبي- وام

أعلن فريق الإمارات للدراجات الهوائية عن تشكيلات الدراجين الأساسية، التي ستشارك في الجولات الكبرى الثلاث المقبلة، وتضم كل تشكيلة مزيجاً متوازناً من الدراجين المتخصصين بسباقات السرعة والتسلق، فضلاً عن الدراجين متعددي المواهب، الذين يسعون للفوز في مراحل الجولات.

وقال ماورو جيانيتي مدير الفريق: «نحن متفائلون رغم إجراءات الحذر، حيث أظهر الفريق تضامناً كبيراً في صفوفه طوال هذه المدة، ونسعى إلى تطبيق هذا التضامن وتطويره مع عودتنا إلى السباقات، كما بذل الفريق جهوداً حثيثة بمساعدة رعاتنا، بهدف ضمان وجود بروتوكولات سلامة قابلة للتطبيق، عندما تستأنف السباقات». وقد أشعلت احتمالية استئناف السباقات قريباً حماسة الجميع في الفريق، فضلاً عن الرعاة والجمهور، ويتطلع جميع الدراجين الآن إلى خوض السباقات أكثر من أي وقت مضى، بعد انطلاق أجندة السباقات الجديد.

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