20 مصنف دولي في "محاربي الإمارات"

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

تنطلق بطولة محاربي الإمارات للألعاب القتالية المختلطة، في السادسة مساء غدا، على صالة مبادلة آرينا، بدون جماهير، وفق التدابير الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.

وكشف فؤاد درويش مدير عام شركة بالمز الرياضية منظمة الحدث عن التفاصيل، حيث تتضمن البطولة 10 نزالات بين 20 متباري من 10 جنسيات عربية وآسيوية وأوروبية ولاتينية، ولافتاً إلى ان هذه النسخة ستشهد عودة المقاتلين الإماراتيين بقوة بمشاركة أحمد الدرمكي، ويوسف الحوسني.

وشدد درويش، على أن البطولة قد خطط له وفق اعلى المعايير الاحترازية بعمل الفحوصات والكشف الدوري على الرياضيين واطقم العمل المصاحبة، لضمان سلامة الرياضيين، وفق المعايير المتخذة في الدولة.

وستذاع احداث البطولة عبر قنوات أبوظبي الرياضية، الشريك الإعلامي للبطولة، كما يمكن متابعتها عبر مجموعة من منصات البث المباشر مثل mmatv.co.uk وJungo TV وكذلك من خلال القناة الخاصة بالبطولة على موقع يوتيوب.

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