بالفيديو.. القرقاوي يفتتح من دبي دورة احصائيي السلة

المصدر: دبي-ياسر قاسم

افتتح اللواء "م" اسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة عبر صفحة الاتحاد العربي على "الفيسبوك" الدورة التدريبية الرابعة للاحصائيين العرب لكرة السلة التي بدأت مساء الاربعاء وتستمر حتى 14 الشهر الحالي، بمشاركة 402 دارساً يمثلون 18 دولة عربية هي مصر والسعودية والإمارات والكويت والأردن والبحرين والجزائر والسودان والعراق والمغرب وتونس وسوريا ولبنان واليمن وسلطنة عمان وفلسطين وقطر وليبيا.

وأكد القرقاوي في كلمته الافتتاحية على أهمية هذه الدورات التي ينظمها اتحاده في ظل ظروف صعبة يمر بها العالم نتيجة لجائحة "كورونا"، التي أثرت على كل القطاعات بما فيها القطاع الرياضي وقال: نتطلع لدورة مميزة كفيلة بتحقيق نجاحات غير مسبوقة خاصة وأن الاحصاء من العناصر الأساسية التي تعتمد عليها كرة السلة

وأضاف: الفيروس الذي يجتاح العالم منذ شهور لن يقف عائقا في طريق تنفيذ برامجهم، لافتاً إلى دورة التحكيم التي أقيمت الشهر الماضي وكذلك دورة الاحصاء الحالية تليها دورة المدربين ثم دورة التنظيم والإدارة املا الاستفادة من الدورة الحالية التي سجلت رقما قياسيا بعدد المشاركين والتي يحاضر فيها نخبة من المتخصصين في مجال الاحصاء.

بدأت المحاضرة الأولى وكانت عبارة عن القواعد الفنية لعمل الإحصائيات المحاضر معروف مولود من لبنان رئيس قسم الاحصاء وأهلية اللاعبين في المكتب الإقليمي للإتحاد الدولي لكرة السلة فيما يشتمل اليوم الثاني على محاضرتين الاولى للمدرب المغربي الإدريسي فؤاد عن أهمية الاحصاء وشرح دليل الاحصاء والثانية عن كيفية استخدام برنامج الإحصائيات الخاص بالاتحاد الدولي لمعروف مولود

فيما يقتصر اليوم الثالث على محاضرة واحدة للمدرب المصري محمد سليم عن كيفية تقطيع وتحليل المباريات والاستفادة منها اما اليوم الرابع فيشتمل على محاضرة للمدرب البحريني علي الموسوي عن التقارير الفنية لبرنامج الإحصائيات للاتحاد الدولي وكيفية الاستفادة منها والثانية لمعروف مولود عن ديجتال السكورشيت

وستختتم الدورة السبت المقبل بمحاضرة للمدرب التونسي عبدالسلام عزوز عن شرح النظرية لاحتساب محاولة الرمية والرباوند والاسست المعتمدة من الاتحاد الدولي تليها كلمة الختام للعميد عبدالله شلبي امين عام الاتحاد العربي والذي بذل جهدا كبيرا مع فريق العمل التابع للأمانة العامة على مدى ثلاثة أسابيع

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