صلاح خادم: «كورونا» حمل بذرة التغيير

المصدر: دبي - فائز بجبوج

قال صلاح خادم الفلاسي اللاعب السابق لمنتخبنا الوطني لكرة اليد وشباب الأهلي والملقب «جوهرة اليد الإماراتية» نائب رئيس اتحاد الإمارات للقوس والسهم وعضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد خلال الدورة السابقة، بلا شك إن أزمة «كورونا» سيكون لها تأثيرات وانعكاسات وارتدادات كبيرة على حاضر ومستقبل الرياضة عالمياً ودولتنا من بينها، لأن «كورونا» أصلاً قد حملت معها بذرة التغيير، وزرعتها فعليا في جسد الرياضة الإماراتية، وخصوصاً على الصعيد الإداري الذي سيكون من أكثر الجوانب تأثراً بـ«كورونا»، ولا سيما أن فترة الجلوس الحالية في البيوت احترازاً من الفيروس، تمثل فرصة سانحة لمراجعة الحسابات، وابتكار الحلول الناجعة ضمن منظومة العمل وطريقة التفكير في الإدارة من قبل القائمين على شؤون الرياضة الإماراتية على مستوى الأندية والاتحادات، ورفد مخزونهم الفكري بالكثير من الإجراءات التي يجب أن تتخذ في عملهم مستقبلاً وخاصة على مستوى التعاقدات والموازنات المالية.

انتخابات الاتحادات

وعن التغيرات التي حدثت في المجال الرياضي وما صاحبها من تغيرات في اللوائح وخاصة اللوائح الانتخابية، أكد صلاح خادم اقتناعه الشخصي بنظام القوائم الانتخابية على أن يعمل بالوزن التصويتي عند إجراء العملية الانتخابية، قائلاً إنه ليس من العدالة مساواة جميع الأندية عند عملية التصويت ويجب على الهيئة واللجنة الأولمبية متابعة عمل الاتحادات الرياضية وقياس مؤشرات الأداء لهذه الاتحادات على الأقل مرة كل عام ومعالجة الانحرافات، وفي الوقت نفسه تسهيل وتوفير الإمكانات اللازمة لنجاح عمل هذه الاتحادات مع ضرورة توحيد الأهداف والغايات والشراكة النافعة لكل المؤسسات الرياضية بالدولة من أجل مخرجات لرياضة الإمارات يشيد بها القاصي والداني.

مسيرة نجاح

ويملك صلاح سيرة رياضية في كرة اليد كانت بدايتها في عام 1978 متدرجاً في المراحل السنية لشباب الأهلي حتى الوصول للفريق الأول، ويدين صلاح بالفضل إلى مدربه المصري نبيل شاهين أول من قام بتدريبه، ولكنه لا يخفي جهود آخرين أمثال التونسي الخالدي والمصري طلعت شتا، ولكنه يشيد بالمدرب الوطني محمد شريف الذي كان داعماً ومحفزاً له في تحقيق 6 بطولات لشباب الأهلي.

وعلى مستوى مشاركات صلاح خادم مع منتخبنا الوطني كانت البداية في بطولات المراحل السنية على مستوى الخليج والمشاركة الأولى له مع منتخب الرجال في البطولة العربية بالمغرب، وبعد اعتزالها مارس العمل الإداري وكان رئيساً للجنة المسابقات باتحاد كرة اليد في إحدى الدورات السابقة والآن يشغل نائب رئيس اتحاد الإمارات للقوس والسهم في تحدٍّ جديد لإثبات الذات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز