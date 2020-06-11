«مسافي» يسعى لعضوية اتحاد السباحة

المصدر: مسافي - محمد فضل

أعلن سعيد حمود المحرزي، رئيس مجلس إدارة نادي مسافي، عن اتجاه ناديه لنيل عضوية اتحاد لعبة السباحة بعد اكتمال وتجهيز مسبح حديث خاص باللعبة في إحدى باحات النادي بإمارة رأس الخيمة، مشيراً إلى أن تكلفة إنشاء الحوض بلغت 650 ألف درهم وتم جمعها بجهد شخصي ودعم ذاتي من قبل الخيرين وأعضاء مجلس الإدارة، ويبلغ طول الحوض 20 متراً وعرضه 12 متراً.

وأكد المحرزي في تصريح لـ«البيان الرياضي» أن دعوة الانضمام للعبة الوليدة بالنادي ستكون مفتوحة لأبناء منطقة مسافي والمناطق المجاورة، لافتاً إلى أن هذا الصرح يُعد بمثابة متنفس ورافد لهم وسيتم فتح أبوابه في القريب بعد زوال جائحة «كورونا»، مهنئاً أولياء الأمور بتدشين هذا الصرح الجديد والذي يضاف لإنجازات النادي، لافتاً إلى أن المجال سيكون مفتوحاً لمشاركة معظم الأعمار التي ترغب في المشاركة في المسابقات التي ينظمها اتحاد اللعبة في هذا الصدد.

وأعرب المحرزي عن أمله في أن يتم قبول طلب النادي من قبل الاتحاد واعتماد ناديهم رسمياً ممارساً للسباحة وضمه إلى بقية الأندية التي تمارس السباحة.

مدرب خاص

كما كشف المحرزي عن اتجاه النادي للتعاقد مع مدرب سباحة لتعليم المبتدئين، مؤكداً ثقته الكبيرة في أبناء منطقة مسافي بإظهارهم لمكنون إمكاناتهم العالية في هذا المجال.وأشار رئيس مجلس إدارة مسافي إلى أن إنشاء هذا المسبح يعتبر أولى ثمرات عمل مجلس الإدارة الجديد الذي تم تشكيله خلال الموسم الحالي من القيادات الشابة التي تعمل بشكل متواصل لرفعة النادي، واعتقد بأن مستقبل النادي سيكون في مأمن في ظل تواجد المجلس الحالي على رأس عمله.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز