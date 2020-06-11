تتويج أبطال «شطرنج آسيا» في حفل عن بعد

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

شهد أركادي دفوركوفيتش، رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، الحفل الذي أقامه الاتحاد الآسيوي للشطرنج عن بعد، في ختام بطولة آسيا الفردية للشباب والفتيات «أون لاين» تحت 20 سنة، التي اختتمت، أول من أمس، بمشاركة قياسية لـ 200 لاعب ولاعبة من 43 دولة آسيوية.

وألقى هشام الطاهر الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج كلمة الاتحاد القاري، موجهاً الشكر إلى رئيس الاتحاد الدولي على تشريفه الحفل، وهنأ الاتحادات الفائزة والأبطال المتوجين، وشكر فريق العمل وحكام البطولة والفريق الفني من شركة تشيس.كوم، وشركة نيرفانا للسياحة الراعي الرسمي للحدث.

من جهته، أشاد رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج بجهود الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الأسيوي للشطرنج، في تطوير شطرنج آسيا، وتنويع أنشطة الاتحادات، وهنأ الفائزين في البطولة الأسيوية، مشيداً بالتنظيم الاحترافي للحدث، وأعلن خلال كلمته نية الاتحاد الدولي للشطرنج «فيدا» تنظيم أولمبياد الشطرنج العالمي هذا العام «أون لاين»، لمواجهة تحديات انتشار فيروس (كوفيد 19).

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