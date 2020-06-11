«دولية افتراضية» لكرة الطاولة بالإمارات

المصدر: (أبوظبي - وام)

يستعد اتحاد الإمارات لكرة الطاولة، لإطلاق أول بطولة افتراضية دولية نهاية الشهر الجاري تسمح لكل اللاعبين المحليين والعرب وكل راغبي المشاركة من مختلف دول العالم بالانضمام لها عن بعد في منافسات المحاكاة بنفس قوانين تنس الطاولة المعتمدة دولياً.

وأكد حسن الزرعوني أمين السر العام لاتحاد كرة الطاولة، أن البطولة تقام لأول مرة في المنطقة وسيعلن عنها قريباً على الموقع الرسمي للاتحاد، وأنها تعد استثماراً مميزاً لفترة توقف النشاط وفرصة مهمة لتطوير مستوى اللاعبين المحليين في الأندية والمنتخبات في المرحلة الانتقالية التي ستؤدي لعودة النشاط بشكل طبيعي على ضوء توجيهات الهيئة العامة للرياضة.

وقال الزرعوني: «بالنسبة لاستئناف المسابقات خاطبنا الأندية لاستكمال بطولة الدوري شهر سبتمبر المقبل بشكل مبدئي، على ضوء توصية لجنة المسابقات، ونتابع إجراءات تعقيم الصالات، وضوابط الأندية مع المجالس الرياضية لعودة النشاط للأندية في ظل توفير التباعد الاجتماعي».

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