جراحة في الركبة تبعد فيدرير مجددا حتى 2021

المصدر: وكالات

أعلن أسطورة التنس السويسري روجيه فيدرير حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب البطولات الكبرى، أنه سيبتعد عن الملاعب حتى 2021 بعد خضوعه لجراحة جديدة بالمنظار في ركبته اليمنى.

وكتب اللاعب البالغ 38 عاما في بيان نشره في حسابه على "تويتر"، الأربعاء: "قبل أسابيع عدة، انتكست خلال فترة إعادة التأهيل، واضطررت لإجراء تدخل جديد بالمنظار في ركبتي اليمنى".

وكان فيدرير قد أعلن في فبراير الماضي، الخضوع لعملية في الركبة ذاتها، كان من المتوقع أن تبعده عن بعض الدورات لاسيما بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى، قبل أن تعلق كل منافسات اللعبة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتابع اللاعب الذي حصد في مسيرته الزاخرة 20 لقبا كبيرا: "كما حصل معي في فترة الإعداد لموسم 2017، أخطط لأخذ الوقت اللازم كي أكون جاهزا بنسبة 100بالمئة للعب في أعلى مستوياتي".

وسيجدد هذا الإعلان على الأرجح تكهنات حول احتمال اعتزال السويسري الذي سيتم 39 عاما في الثامن من أغسطس المقبل، ويعود لقبه الأخير في البطولات الكبرى إلى أستراليا المفتوحة عام 2018.

وأردف: "سأفتقد المعجبين والدورات كثيرا، لكني أتطلع لرؤية الجميع مجددا في بداية موسم 2021".

ويتفوق فيدرير في البطولات الكبرى بفارق بسيط على غريميه الإسباني رافايل نادال (19)، والصربي نوفاك جوكوفيتش (17).

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