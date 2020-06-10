مسافي يخطب ود اتحاد السباحة ويجهز مسبحه بدعم ذاتي

المصدر: مسافي – محمد فضل

اعلن سعيد حمود المحرزي رئيس مجلس ادارة نادي مسافي عن اتجاه ناديه لنيل عضوية اتحاد لعبة السباحة وبعد ذلك بعد اكتمال وتجهيز مسبح حديث خاص باللعبة في مقر النادي برأس الخيمة

مشيراً الى أن تكلفة انشاء الحوض بلغت 650 الف درهم وتم جمعها بجهد شخصي ودعم ذاتي من قبل الخيرين و اعضاء مجلس الادارة ، وتبلغ مساحة الحوض " 20 x 12 متر "

واكد المحرزي في تصريح " للبيان الرياضي " بان دعوة الانضمام للعبة الوليدة بالنادي ستكون مفتوحة لأبناء منطقة مسافي والمناطق المجاورة لها لافتاً الى أن هذا الصرح يُعد بمثابة متنفس ورافد لهم وسيتم فتح أبوابه في القريب بعد زوال جائحة " كورونا "

كما هنأ اولياء الأمور بتدشين هذا الصرح الجديد والذي يضاف لإنجازات النادي لافتاً الى ان المجال سيكون مفتوحاً لمشاركة معظم الاعمار التي ترغب في المشاركة في المسابقات التي ينظمها اتحاد اللعبة في هذا الصدد .

و أعرب المحرزي عن أمله في أن يتم قبول طلب النادي من قبل الاتحاد واعتماد ناديهم رسمياً ممارساً للسباحة وضمه الى بقية الأندية التي تمارس السباحة .

كما كشف المحرزي عن اتجاه النادي للتعاقد مع مدرب سباحة يقوم بتعليم المبتدئين اساسيات "العوم" مؤكداً ثقته الكبيرة في ابناء منطقة مسافي بإظهارهم لمكنون امكاناتهم العالية في هذا المجال ولكي يكونوا خير دعامة للمنتخبات الوطنية في لعبة السباحة مستقبلاً

واشار رئيس مجلس ادارة مسافي بأن قيام هذا المسبح يعتبر اولى ثمرات مجلس الادارة الجديد الذي تم تشكيله خلال الموسم الحالي من القيادات الشابة التي تعمل بشكل متواصل لرفعة النادي واعتقد بأن مستقبل النادي سيكون في مأمن في ظل تواجد المجلس الحالي على راس عمله .

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