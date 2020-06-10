«الأولمبية» و«الهيئة» تبحثان «شاطئية سانيا»

المصدر: (دبي- البيان الرياضي)

بحثت اللجنة الأولمبية الوطنية، مع الهيئة العامة للرياضة، خلال اجتماع، عُقد عن بعد، استعدادات مشاركة رياضيينا في دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية السادسة، التي ستقام بمدينة سانيا الصينية، خلال الفترة من 28 نوفمبر إلى 6 ديسمبر المقبلين، وحضر الاجتماع محمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، وأحمد الطيب مدير إدارة الشؤون الفنية والرياضية باللجنة، ومروان المرزوقي رئيس قسم المالية بالهيئة العامة للرياضة، وتقدم الحضور في بداية الاجتماع بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية على دعمه المستمر لأبناء الإمارات في مختلف المحافل والمناسبات الرياضية، مؤكدين رغبتهم التامة في حصد أكبر عدد ممكن من الميداليات.

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