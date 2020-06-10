1000 رياضي يستفيدون من عودة نشاط «التنس»

المصدر: (دبي- البيان الرياضي)

أعلن اتحاد التنس أن نحو 1000 لاعب ولاعبة، سيستفيدون من قرار عودة النشاط الرياضي في إمارة دبي، والذين يمارسون رياضة التنس، في الأكاديميات التخصصية، ما سيسهم بعودة قوية لممارسة التنس، تمهيداً لعودة إقامة المنافسات المعتادة، وسيمارس هؤلاء الرياضيون من الجنسين رياضتهم في 160 ملعباً، تم اعتمادها في 34 أكاديمية منضوية تحت إشراف الاتحاد، وسيقوم 163 مدرباً ومدربة بالإشراف على تدريبات اللاعبين واللاعبات، ووفقاً للتعليمات الصادرة من الجهات المعنية وإرشادات مجلس دبي الرياضي، وضمن الإجراءات المتبعة من الناحية الصحية، وقال ناصر يوسف المرزوقي الأمين العام للاتحاد: بناء على توجيهات الشيخ حشر آل مكتوم رئيس مجلس إدارة الاتحاد سيقوم فريق عمل تخصصي من قبل الاتحاد بتفقد الملاعب لمعرفة مدى الالتزام، وبما يسهم بتحقيق أقصى درجات النجاح المستهدف، وذلك مطلع الأسبوع المقبل، والعمل على إبداء أقصى درجات التعاون مع أكاديميات التنس في دبي، ووفقاً للإجراءات الاحترازية المتبعة.

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