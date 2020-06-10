«دبي الرياضي» يطلق تدريبات للمشاركين في «بوكاري سوِت»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أطلق مجلس دبي الرياضي و«شركة بوكاري سوِت»، حصصاً وجلسات تدريبية، تتيح للراغبين في المشاركة في سباق «بوكاري سوِت»، من مختلف المناطق، الاستفادة من النصائح التي يقدمها خبراء تدريبات اللياقة البدنية، وتستمر الحصص التدريبية على مدار أربعة أسابيع، حيث تقام كل ثلاثة أيام حتى نهاية شهر يونيو الجاري، وتبدأ من الساعة الخامسة مساء، وتستغرق كل جلسة تدريبية 20 دقيقة، ويقدم الحصص اثنان من أفضل المدربين الدوليين وهما: أولي بروم ودانيل بورنفنتشر، حيث يقدمان نصائح وتدريبات مجانية، تزيد من اللياقة البدنية للمشاركين حتى يتمكنوا من إكمال السباق دون حدوث إصابات، وذلك عبر البث المباشر في حساب مجلس دبي الرياضي على منصة «انستغرام»، وذلك استعداداً للمشاركة في السباق، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي وشركة «بوكاري سوِت» اليابانية الرائدة في صناعة المشروبات الرياضية، يوم 3 يوليو المقبل، ويتضمن المنافسة في فئات الذكور والإناث لمسافة 5 كلم، والذكور والإناث لمسافة 10 كلم، وأصحاب الهمم لمسافة 5 كلم.

شروط المشاركة

ومن شروط المشاركة في السباق الحصول على تطبيق مجلس دبي الرياضي الذكي الموجود على جميع متاجر التطبيقات الخاصة بالأندرويد والأبل، والتسجيل فيه باستخدام بيانات الحساب، الذي تم تسجيله في موقع مجلس دبي الرياضي الرسمي، وبمجرد تسجيل الدخول إلى التطبيق في يوم السباق تظهر للمستخدمين علامة بدء السباق، وبالضغط عليها سيتم الانتقال إلى نافذة الصحة الذكية، التي ستعرض تفاصيل المشارك في السباق مثل المسافة التي قطعها والسرعة والسعرات الحرارية التي حرقها، ويجب إكمال سباق الجري في المسافات المختلفة، دون توقف، ويكشف تطبيق مجلس دبي الرياضي، حركة جسم المستخدم، من خلال أجهزة استشعار مختلفة على الهاتف الذكي لحساب السرعة والمسافة، ويجب أيضاً على المتسابقين الضغط على علامة «حفظ» لتسجيل النشاط الذي قاموا به، ومن ثم يمكنهم مقارنة الوقت الذي قطعوه مع المشاركين الآخرين على لوحة الصدارة، كما يجب على المشاركين بعد إنهاء السباق تصوير نافذة نتائج السباق، التي حصلوا عليها ونشرها على حسابهم الشخصي في منصة «انستغرام» مع وضع وسم #PocariSweat10KRun، والتأكد من أن يكون حسابهم مفتوحاً على خاصية العام حتى يتمكن العاملون على السباق من رؤية مشاركتهم، ونشرها على حساب مجلس دبي الرياضي، وسيحصل الفائزون بالمراكز الأولى في كل فئة من هذه الفئات على جوائز قيمة.

المشاركة مفتوحة

وستكون المشاركة في السباق مفتوحة للجري في أي مكان سواء على الشواطئ أو الحدائق أو على أجهزة الجري في المنزل، ومراكز التدريب البدنية، ويتميز السباق بأنه يجمع بين السباقات الافتراضية والفعلية، كما يسهم في الحفاظ على صحة وسلامة كل أفراد المجتمع، من خلال استمرارية ممارسة الرياضة والنشاط البدني لتقوية المناعة، وما زال باب التسجيل مفتوحاً للمشاركة في السباق، ويستمر حتى الساعة 12 منتصف ليل أول يوليو المقبل، وتتاح المشاركة في السباق لجميع أفراد المجتمع من كل المستويات البدنية والأعمار من داخل الدولة وخارجها، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس دبي الرياضي www.dubaisc.ae.

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