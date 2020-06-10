«العربي للصحافة الرياضية» يطلق أول نشاط عن بُعد

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

يطلق الاتحاد العربي للصحافة الرياضية عبر لجنة الدورات أول نشاط مرئي عن بُعد، من خلال تنظيم محاضرة تحمل عنوان «الإعلام الرياضي العربي.. رهانات البدائل والحداثة»، يقدمها بدر الدين الإدريسي، نائب رئيس الاتحاد العربي ورئيس الجمعية المغربية للصحافة الرياضية، مساء غد، عبر تطبيق «زووم»، لتكون هذه المحاضرة مقدمة للمزيد من المحاضرات والندوات وورش العمل التي ينوي الاتحاد العربي تنظيمها في الأسابيع المقبلة بواسطة هذا التطبيق، بعد تعذر إقامة مثل تلك النشاطات في الفترة الحالية من خلال التجمعات وعن قرب بسبب فيروس «كورونا».

وأكد الدكتور تركي العواد، نائب رئيس الاتحاد، اهتمام الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، بأن يكون له دور في تنظيم هذا النشاط، للإسهام في تقديم خدماته لأنشطة الاتحاد العربي. وبدوره، أشاد محمد جميل عبد القادر، رئيس الاتحاد العربي، بالتجاوب الكبير والتعاون من قبل الاتحادات والجمعيات والهيئات المختلفة في هذا النشاط وغيره، من الأنشطة الأخرى التي ينوي الاتحاد العربي تنظيمها في المستقبل.

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