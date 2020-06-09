شريف: "ناشئو الإمارات لليد" يشاركون في «آسيوية كازاخستان»

المصدر: دبي- فائز بجبوج

قال محمد شريف نائب رئيس اتحاد كرة اليد، رئيس لجنة المنتخبات، إنه سيتم الإعلان عن المشاركة في البطولة الآسيوية التاسعة للناشئين لكرة اليد، التي تستضيفها كازاخستان، خلال الاجتماع المقبل لمجلس إدارة الاتحاد عن بعد، مشيراً إلى أن المشاركة في البطولة، التي ستقام من 24 أكتوبر إلى 3 نوفمبر المقبلين، بمدينة ألماتي، والمؤهلة لبطولة العالم للناشئين باليونان العام المقبل، الهدف منها، الرغبة في استضافة الإمارات للبطولة القارية العاشرة المقبلة، والاستفادة من عاملي الأرض والجمهور، لتكون بمثابة العبور إلى المونديال، إلى جانب حرص الاتحاد على الوجود بهذا المحفل الآسيوي، وضمن خطة طموحة للاتحاد طويلة الأمد لبناء منتخب أول قوي، يمثل مستقبل اللعبة على الصعدة كافة.

وقال شريف: إن قاسم عاشور المدرب الوطني لمنتخب الناشئين، اختار القائمة الأولية للمنتخب من 35 لاعباً، وسيبدأ التحضير للمشاركة القارية، مع بداية شهر يوليو المقبل، عبر تدريبات تجرى عن بعد، ومن بعدها التدريبات المجمعة وفقاً للأوضاع الصحية، وستكون التجمعات والتدريبات في أبوظبي والشارقة، ولن تتوقف حتى موعد السفر للبطولة، بالتنسيق مع الأندية.

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