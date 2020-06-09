السدراني أفضل لاعب شطرنج "عن بعد" ببطولة العرب

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

ظفر لاعب منتخب الإمارات والفجيرة استاذ الاتحاد الدولي عمار السدراني بجائزة افضل لاعب ضمن بطولة العرب الفردية المفتوحة للشطرنج 2020 والتي اقيمت عبر تقنية الاتصال المرئي " عن بعد " وأُسدل الستار على فعالياتها أمس

وشهدت البطولة مشاركة أكثر من1300 لاعب ولاعبة من مختلف الدول العربية بتنظيم الاتحاد العربي للشطرنج ليضيف السدراني انجازاً جديداً للأمارات ولناديه ليجمع اللاعب بين بطولة العرب على الطاولة و "عن بعد " .

واشاد الدكتور عبد الله علي ال بركت رئيس مجلس ادارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة بإنجاز اللاعب السدراني والذي يؤكد نهج النادي في تنشئة لاعبين مميزين بلعبة الاذكياء وقادرين على التواجد بقوة في مختلف البطولات الدولية .

وأشار ال بركت الى أن هذا التفوق ما كان ليتحقق لولا الدعم الكبير من قبل حكومة امارة الفجيرة والتي مهدت لتحقيق مثل هذه النجاحات الدولية وساهمت بالوقوف خلف تطلعات ابناء النادي بتوفير كل سبل التفوق والنجاح الذي قادهم للحصول على افضل المراكز الدولية.

بدوره، قال محمد عبد الله الزعابي نائب رئيس مجلس الادارة بان ما حققهُ البطل الدولي عمار السدراني يعدُ انجازاً مستحقا وكان متوقعاً منه لما يملكه اللاعب من قُدرات ذهنية مميزة وعزيمة جعلته يظفر بهذه الجائزة، واصبح يجمع بين لقبي بطولة العرب على الطاولة وعبر تقنية الاتصال المرئي بعد أن اضاف جائزة بطل العرب لفئة تحت 16 سنة وهي المرة الاولى التي يتمكن فيها لاعب الجمع بين بطولتين مختلفتين "عند بعد" وعلى الطاولة، متمنياً لمن لم يحالفه الحظ الفوز في قادم البطولات.

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