راسل بطلاً للمرة الثالثة لفورمولا 1 الإلكترونية

المصدر: (لندن - رويترز)

حقق جورج راسل سائق وليامز، فوزه الثالث في بطولة سباقات فورمولا 1 الإلكترونية، أول من أمس، ليقتنص الصدارة من شارل لوكلير، سائق فيراري، قبل جولة واحدة من النهاية، وتصدر السائق البريطاني، الذي فشل في الحصول على أي نقاط ببطولة العالم الواقعية بالموسم الماضي، بعد حصد لقب فورمولا 2 في عام 2018، وهذا هو الفوز الثالث على التوالي للسائق البالغ عمره 22 عاماً، وحصل على دفعة معنوية، بينما أنهى لوكلير السباق في المركز 14، وجاء تيبو كورتوا حارس ريال مدريد، في المركز 11، وأقيم السباق في اليوم الذي كان من المفترض أن يشهد سباق أذربيجان، قبل أن تتسبب جائحة «كورونا» في تغيير جدول البطولة.

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