20 لاعباً دولياً في بطولة محاربي الإمارات الجمعة

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة محاربي الإمارات، عن وضع اللمسات النهائية لإطلاق النسخة 11 من بطولة الألعاب القتالية المختلطة التي تقام يوم الجمعة المقبل بصالة مبادلة أرينا، وذلك خلال مؤتمر صحفي على تطبيق «زووم» جمع اللاعبين، وفؤاد درويش مدير شركة بالمز الرياضية منظمة الحدث، وتأتي هذه الخطوة وفق تعليمات عبد المنعم الهاشمي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو، بتنظيم هذه النسخة، لإظهار مقدرة المنظومة الرياضية بدولة الإمارات العربية المتحدة في التعامل مع مختلف الظروف والاستمرار في تقديم الأفضل والتطلع نحو القمة.

10 نزالات

وكشف فؤاد درويش مدير عام بالمز الرياضية رئيس اللجنة المنظمة، عن بعض تفاصيل هذه النسخة التي ستضمن 10 نزالات بين 20 متبارياً من 10 جنسيات عربية وآسيوية وأوروبية ولاتينية، حيث تشهد هذه النسخة عودة المقاتلين الإماراتيين بقوة بمشاركة كلٍ من أحمد الدرمكي الذي له 3 مشاركات سابقة في النسخ الماضية ليواجه الأوغندي «كاجيمو ريكا»، كما يواجه يوسف الحوسني في أولى مشاركاته الاحترافية نظيره المصري محمد علّام، ويجمع النزال الرئيسي المشترك بين الكاميروني «جوريس ديا» (6 - 2) صاحب سجل المشاركات المميز بنسخ البطولة السابقة وصاحب الأداء الهجومي المكثف بالبرازيلي «أندري بينيرو» (10 - 2)، ويشهد النزال الرئيسي مواجهة حماسية بين بطل محاربي الإمارات في وزن خفيف الثقيل طارق سليمان (9 - 6) ضدالبرازيلي جوسيلينو فيريرا (10 - 2) وذلك ضمن وزن حر (90 كغ).

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