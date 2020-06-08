باسم أمين بطل البطولة العربية للشطرنج

المصدر: (دبي-عدنان الغربي)

تُوج المصري باسم أمين بلقب البطولة العربية للشطرنج، التي نظمها الاتحاد العربي للعبة بمشاركة 1300 لاعباً ولاعبة، بنظام «الأونلاين»، وأقيمت منافساتها على ثلاث مراحل، وبلغت قيمة جوائزها 6 آلاف دولار وحصل باسم أمين على المركز الأول برصيد 9 نقاط، فيما جاء لاعبنا الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن في المركز الثاني، والمصري أحمد عدلي ثالثاً بنظام كسر التعادل بعد أن أنهى الثلاثي المرحلة النهائية بالرصيد نفسه من النقاط (9 نقاط)، واحتل محمد عزت من مصر المركز الرابع برصيد 7.5 نقاط ومواطناه فؤاد الطاهر وخالد عبد الرزاق المركزين الخامس والسادس.

وشارك 36 لاعباً ولاعبة في المرحلة النهائية التي أقيمت وفقاً للنظام السويسري من 11 جولة، وشهدت منافسة قوية بين النجوم العرب.

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