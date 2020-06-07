جلسة «افتراضية» للسلوكيات الصحية لرياضيي المبارزة

المصدر: البيان الإلكتروني

نظم اتحاد المبارزة، جلسة حوارية «عن بعد»، تحت عنوان «السلوكيات الصحية للرياضيين»، وذلك في إطار سلسلة جلساته الحوارية التوعوية للاعبي ومدربي المنتخبات والأندية، بهدف تحقيق الاستثمار الأمثل لفترة توقف النشاط، وتهيئة اللاعبين بشكل مثالي لاستئناف المسابقات

وأدارت الجلسة الدكتورة هدى المطروشي الأمين العام للاتحاد، وحاضر فيها الدكتور أسامه اللالا أخصائي الصحة الرياضية بمجلس أبوظبي الرياضي، حول ضرورة نشر الوعي بين المدربين واللاعبين والمديرين الفنيين للفرق، وأهمية الإيقاع الحيوي والساعة البيولوجية للرياضيين في ظل الظروف الصحية الراهنة، والتعريف بأهمية النوم الصحي، وعدد ساعات النوم المطلوبة للرياضيين، وعلاقة النوم بالاستشفاء والتخلص من التعب

كما استعرض أيضاً الأسس العلمية لتغذية الرياضيين، خلال التوقف عن التدريبات، والتعريف بالأسس الصحية المتعلقة بتغذية الرياضين (قبل وأثناء وبعد التدريب)، مع توضيح الأسس العلمية في تناول وتعويض السوائل، والوقوف على السلوكيات الغذائية الشائعة غير السليمة بين الرياضيين، وآثارها العكسية على صحة وقدرة اللاعب على العطاء، وتخلل الحوار مداخلات عديدة من اللاعبات واللاعبين من منتخب الإمارات للمبارزة حول النصائح التي يجب أن يلتزم بها اللاعبون واللاعبات خلال الفترة الحالية.

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