«العربي» يحتفل بيوم الدراجات العالمي

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

احتفل الاتحاد العربي للدراجات باليوم العالمي للدراجة المعتمد من قبل الأمم المتحدة، حيث قدم في احتفاليته عدداً من الفقرات بدأها بكلمة الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للدراجات والتي هنأ فيها دول العالم بهذه المناسبة وحث فيها الاتحادات الوطنية العربية للدراجات المنضوية تحت مظلة الاتحاد العربي للدراجات على بذل المزيد من الجهود لحث المجتمعات العربية على ممارسة رياضة الدراجات.

كما تم استعراض أبرز إنجازات الاتحاد العربي، والمسيرة الرياضية لبطلة العرب وأفريقيا اللاعبة المصرية ابتسام زايد أحمد المتأهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) والمؤجلة للعام القادم (2021)، وكذلك أبرز التحديات التي واجهتها خلال تلك المسيرة وصولاً لإنجازاتها المحققة وطموحاتها المقبلة، ثم اختتمت الاحتفالية بمحاضرة عن متطلبات تأسيس لاعب الدرجات الناشئ وصولاً لمرحلة تحقيق البطولات وما تمر فيه هذه المراحل من تحديات وتتطلبه من مواصفات.

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