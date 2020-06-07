«الرياضات البحرية» يواصل دراسة سُبل استئناف الموسم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عقد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات البحرية اجتماعه الدوري «عن بعد»، برئاسة حريز المر محمد بن حريز، رئيس مجلس الإدارة، وحضور كل من أحمد إبراهيم محمد، نائب رئيس الاتحاد، والأعضاء: ماجد عتيق المهيري، وحسن الزعابي، ومهرة فلكناز (الأمين العام).

وتطرق الاجتماع إلى موضوع مواعيد بداية الموسم الجديد، إذ تقرر إخضاع الأمر للمزيد من الدراسات والتشاور مع الأندية الرياضية، خاصة أن هناك مقترحاً بخصوص مواكبة البرنامج للروزنامة الدولية الخاصة بالاتحادات الدولية والقارية التي تبدأ في العادة مع بداية كل عام.

وناقش مجلس الإدارة على رأس أجندة الاجتماع أنشطة وفعاليات الموسم الرياضي البحري 2019-2020 و2020-2021 في ظل تداعيات «كوفيد 19»، وتوقف عدد من الأنشطة، إذ تقررت مخاطبة الأندية البحرية ومعرفة مدى رغبتها في استئناف الفعاليات واستكمال ما تبقى من فعاليات.

واطلع أعضاء الاتحاد خلال الاجتماع على الجهود المبذولة من قِبل الهيئة العامة للرياضة والمجالس الرياضية في أبوظبي ودبي والشارقة، والإجراءات الوقائية لاستئناف النشاط الرياضي.

واستعرض الاجتماع الرسائل الواردة إلى الاتحاد، ومن بينها رسالة اللجنة الأولمبية الوطنية بخصوص تحديد وترشيح عدد اللاعبين المشاركين في دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية السادسة المقررة في سانيا الصينية خلال الفترة من 28 نوفمبر حتى السادس من ديسمبر المقبلين، بمشاركة رياضيين من 45 دولة آسيوية يتنافسون في 17 رياضة، من بينها الرياضات البحرية التي سوف تشهد مسابقات الدراجات المائية (جالس جي بي 2 وجالس جي بي 3 وواقف جي بي 2) وموتو سيرف وقوارب الرويموت كنترول.

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