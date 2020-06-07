«جودو الإمارات» ينضم للميثاق العالمي

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

انضم اتحاد الإمارات للجودو لقائمة الدول أعضاء الاتحاد الدولي للجودو التي وقعت على ميثاق الشرف الذي يحترم مبادئ وأخلاق اللعبة، والتي رفع شعارها الاتحاد الدولي للجودو (IJF) لعام 2020، بهدف ترقية مفاهيم المنافسة بين الأجيال الصاعدة، بعيداً عن حسابات الربح والخسارة، بعد أن كشفت الاتحادات الأعضاء عن تضامن عالمي غير مسبوق خلال فترة جائحة فيروس الكورونا التي عمّت العالم دون استثناء، ما أدى لشلل تام.

وقال محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس الاتحاد عقب التوقيع، إن الأمور قد تبدو بسيطة عند مناقشة موضوع ميثاق الشرف وهو شعار كبير له دلالات عظيمة وعميقة، ويمثل مجموعة من المبادئ الأخلاقية التي تشجعك على عدم القيام بأي عمل من شأنه أن يدمر احترامك لذاتك أو احترام الآخرين، وهذا التعريف يؤدي إلى ملاحظة الإحساس بالشرف.

وأضاف: «لا شك أن ذلك الميثاق الرياضي الذي تم توقيعه ينطوي على الشعور بالكرامة والسمعة الحسنة والشجاعة أوالجدارة أو القيمة التي تمثل شهادة تقدير واحترام في بساط المنافسة، إضافة الفخر، والصدق، والنقاء واحترام الخصم، والتي يجب أن نغرسها في نفوس الأجيال الصاعدة».

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