20 لاعباً يتخطون المرحلة الوسطى لـ«عربية الشطرنج»

المصدر: الشارقة - عدنان الغربي

تخطى 20 لاعباً المرحلة الوسطى للبطولة العربية للشطرنج التي ينظمها الاتحاد العربي للشطرنج «أونلاين» بمشاركة 1300 لاعب ولاعبة من 20 دولة عربية والتي تقام على 3 مراحل تمهيدية ووسطى ونهائية.

وضمت قائمة المتأهلين من المرحلة الوسطى حسب الترتيب، سامح صادق (مصر) ومحمد تيسير (المغرب) ومحمد علي بودريقة (تونس) ومحب أمير (مصر) وأشرف الحباشة (تونس) وعادل شكري وياسين السنتيسي (المغرب) ومالك قونية (سوريا) وخالد محمد عبدالرازق ومحمد سمير إبراهيم السيد وماركو فادي (مصر) ويحيى صالح علي فرج (اليمن) وأنيس محمد عاشور (الجزائر) وبشير عيتي (سوريا) ومحمد الرامي (المغرب) وعبدالعزيز المحمود (لبنان) وسلطان الزعابي (الإمارات) و(رأفت عيسى) وغيث العبابنة (الأردن) وعبدالعزيز عنقود (المغرب).

وشهدت المرحلة التمهيدية مشاركة 1300 لاعب ولاعبة وتأهل منهم 48 مشاركاً إلى المرحلة الوسطى التي أقيمت منافساتها أول من أمس بمشاركة 198 لاعباً ولاعبة من 20 دولة عربية وتأهل منهم أصحاب المراكز العشرين الأوائل إلى المرحلة الثالثة التي ستشهد مشاركة أيضاً اللاعبين أصحاب التصنيفات العليا من 2400 نقطة فما فوق (غراند ماسترز) ومعظمهم من الحاصلين على لقب أستاذ دولي كبير ويتقدمهم لاعب منتخبنا الوطني سالم عبدالرحمن والمصري باسم أمين ومواطنه أحمد عدلي وهشام حمدوشي من المغرب وكمال النجيلي من تونس وغيرهم من نجوم لعبة الأذكياء العرب.

إشادة

وترأس لجنة الحكام الحكم الدولي الإماراتي فيصل محمد الحمادي، وتتم مراقبة المباريات بواسطة لجنة خاصة تضم الأستاذ الدولي عمر نعمان آل علي وسعود محمد أحمد والأستاذ الدولي الكبير ستراتوس جريفاس.

ورصد الاتحاد العربي للشطرنج جوائز للفائزين بمبلغ 6000 دولار وتم تشكيل اللجنة المنظمة برئاسة الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج وتضم كلاً من سامي السفاريني نائباً للرئيس ورجائي السوسي وفيصل الحمادي وعمر نعمان وسعود محمد واستراتوس جريفاس ورزان الشعيبي وأديب زهراوي.

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