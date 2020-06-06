«ممشى زايد» في الفجيرة متنفس الرياضيين والجماهير

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

يعتبر ممشى مسجد الشيخ زايد الكبير بالفجيرة، متنفساً للرياضيين والجماهير، باعتباره الممشى الأكبر من نوعه في المنطقة، ويقع في قلب المدينة، وتم إنشاء المسجد على مساحة تبلغ 39 ألف متر مربع، أي ما يقارب مساحة 3 ملاعب لكرة القدم، ويبلغ طول الممشى المحيط بالمسجد، نحو 1800 متر، وعرضه 5 أمتار، وتم تنفيذه بمعايير عالمية، والاستعانة بمواد مطاطية تساعد على امتصاص قوة التأثير المعاكس لحركة المشي والجري دون تأثر الركبة والعمود الفقري.

ويتواجد بممشى زايد يومياً مختلف الأطياف الرياضية، من مدربين ولاعبين وإداريين، فضلاً عن وجود الأسر والعوائل وهواة المشي من مختلف الجنسيات، ويلتزم الجميع يالإجراءات الاحترازية من فيروس «كورونا»، من خلال ارتداء الكمامات الطبية، والتباعد الاجتماعي.

وأكد خميس ربيع بن سنان عضو مجلس إدارة نادي الفجيرة، التزام مرتادي الممشى بالضوابط، في أعقاب قرار الجهات المعنية عودة الأنشطة بصورة جزئية الأماكن، وممارسة رياضات الجري والمشي، وأصبح ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الجسدي، مظهراً طبيعياً، يحرص عليه الجميع.

وأشار تاج السر حمزة «سوداني زائر»، إلى أنه ومنذ قدومه إلى الفجيرة، يلتزم ببرنامج المشي في الأوقات المحددة، ويتجنب الزحام، والالتزام بالضوابط المقررة.

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