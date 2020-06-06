حمدان الزعابي: الارتقاء بالسلة يحتاج إلى «تفكير خارج الصندوق»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أكد حمدان سعيد الزعابي، نجم المنتخب الوطني ونادي الوحدة السابق لكرة السلة في عصرها الذهبي، أن عودة مسابقات الألعاب الجماعية الأخرى، أسهل كثيراً من كرة القدم التي لم تتضح الصورة بشأنها بعد توقف النشاط الرياضي فترة طويلة بسبب جائحة كورونا. وقال إن استكمال موسم كرة السلة لن يحتاج وقتاً طويلاً وبالإمكان الانتهاء منه في غضون فترة قصيرة قبل بداية الموسم الجديد مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات الاحترازية.

وأضاف الزعابي لـ«البيان الرياضي» إن الارتقاء بكرة السلة الإماراتية يحتاج إلى بعض الوقت والتفكير خارج الصندوق من أجل النهوض بها، مشيراً إلى أن الأمر ذاته ينطبق على كرة السلة في نادي الوحدة التي ذاع صيتها في تسعينيات القرن الماضي ولكنها ما زالت تعاني رغم عودتها قبل سنوات قليلة نتيجة إلغاء اللعبة سنوات طويلة وخاصة في ظل افتقار البنية التحتية من صالات وعدم وجود قاعدة عريضة من اللاعبين مثل السابق.

وأوضح أن جائحة كورونا أثرت في الكثير من جوانب الحياة وخاصة الرياضة ولكن بدأت الحياة تعود تدريجياً مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات الاحترازية حفاظاً على السلامة العامة، مشدداً أن أزمة كورونا بالنسبة له عدّها منتهية وقتما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، «لا تشلون هم» ما جعل الجميع على أرض الإمارات، مواطنين ومقيمين، يشعرون بالاطمئنان .

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التزام

وأشار الزعابي إلى أنه استغل أزمة كورونا في قضاء وقت أطول مع عائلته وأبنائه وخاصة أنهم من الرياضيين ولاعبي كرة القدم، في ممارسة الرياضة، وقال: «أستمتع بممارسة الرياضة مع أبنائي الذين ساعدوني على جعل تلك الفترة أسهل، لدرجة أننا حولنا مجلس المنزل لصالة رياضية، ووضعنا فيه معدات رياضية كاملة، لممارسة الرياضة يومياً». وأضاف: بالنسبة لكرة القدم وكوني متابعاً جيداً لها، فإن فكرة إلغاء دوري الخليج العربي صعبة بالتأكيد على القائمين على اللعبة ولكن قد لا يجدون أمامهم سوى اتخاذ هذا القرار، وشخصياً أنا مع استكمال الموسم الحالي في حال تمكن الاتحاد من برمجة الرزنامة بشكل جيد.

نفي

وكشف حمدان الزعابي عن أن ما أثير في وقت سابق من احتمالية رحيل نجله طحنون الزعابي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، لا يعدو كونه شائعات لا أساس لها من الصحة، واللاعب ابن من أبناء العنابي وسعيد بوجوده في الفريق، وقال: أنصح طحنون دائماً بالاجتهاد ومضاعفة العمل لأنه لا يزال صغيراً في السن وفي بداية مشواره، وأقول له الوقت مبكر لأن تكون نجماً في الوحدة وتذكر أنك لم تحقق شيئاً بعد، فالوحدة نادي بطولات وطالما لم تحقق الدوري معه فإنك لم تفعل شيئاً.

ورفض الزعابي المقارنات التي شهدها الوسط الرياضي في الآونة الأخيرة بين الأجيال السابقة والحالية، مشيراً إلى أن إسماعيل مطر هو اللاعب الوحيد الذي حقق الاستمرار فترة طويلة مع العطاء في الوقت نفسه، وهو لاعب من نوعية نادرة قل وجودها في السنوات الأخيرة.

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