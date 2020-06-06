مركز تخصصي للجوجيتسو في الشارقة

المصدر: الشارقة - وام

أعلن نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس عن إشهار مركز تخصصي في رياضة الجوجيتسو في وقت لاحق من العام الحالي لتوسيع قاعدة ممارسة اللعبة مع تزايد أعداد الراغبين في الالتحاق بها، تزامناً مع النقلة النوعية للعبة.

جاء ذلك خلال الجلسة الثانية لملتقى الشارقة الدولي لرياضات الدفاع عن النفس التي أقيمت عبر برنامج الاتصال المرئي «عن بُعد» وأدارها الحكم والمدرب الدولي الإماراتي إبراهيم الحوسني، بحضور خالد الناخي عضو مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس.

وأكد أحمد العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، أن الملتقى يهدف إلى تعزيز ممارسة رياضات الدفاع عن النفس وفي مقدمتها الجوجيتسو، لافتا إلى أن إشهار مركز تخصصي لرياضة الجوجيتسو يأتي تتويجاً لجهود النادي، مشيداً بجهود مجلس الشارقة الرياضي، ومثمناً ما يقوم به مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو برئاسة عبد المنعم الهاشمي لتطوير ونشر اللعبة.

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