استعدادات مكثفة لانطلاقة «محاربي الإمارات»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تواصل اللجنة المنظمة لبطولة «محاربي الإمارات» للألعاب القتالية المختلطة، والتي تنظمها بالمز الرياضية، استعداداتها المكثفة لتنظيم النسخة الحادية عشرة في 12 يونيو الجاري بصالة جوجيتسو أرينا بالعاصمة، ويقام معسكر تدريبي مغلق ومعزول صحياً للمقاتلين والأطقم الفنية المساعدة.

وأنهى أول من أمس جميع المشاركين إجراءات الفحص الثاني لفيروس كورونا، وذلك وفقاً للجدول الزمني الموضوع مسبقاً من قبل اللجنة المنظمة والذي ينص على إخضاع كافة المشاركين إلى 3 فحوص كوفيد 19 منفصلة على فترات منتظمة خلال المعسكر المغلق الممتد مدة أسبوعين قبل انطلاق البطولة وذلك تنفيذاً لخطة الصحة والسلامة الصارمة التي تم وضعها خصيصاً لهذه النسخة لضمان سلامة كافة المشاركين من المقاتلين والمدربين والأطقم الإدارية والفنية ووقايتهم من عدوى (كوفيد 19). وكان جميع المشاركين في هذه النسخة خضعوا لفحص أول لـ«كوفيد 19» في 27 مايو الماضي وجاءت نتيجة الفحص سلبية لجميع من خضعوا له وعددهم 42 مقاتلاً ومدرباً، ومن المزمع تنفيذ ثالث فحوص كوفيد 19 الثلاثاء المقبل وذلك قبل 3 أيام من انطلاق البطولة.

ومن جانبه أكد فؤاد درويش مدير عام بالمز الرياضية رئيس اللجنة المنظمة التحضير الأمثل لتنظيم النسخة الحادية عشرة من البطولة والتي تأتي في ظل ظروف مختلفة، مشيراً إلى حرصهم على صحة وسلامة جميع المشاركين عبر المتابعة الدائمة من فريق العمل وتنفيذ جميع الإجراءات والاشتراطات المطلوبة من قبل الجهات المختصة، كما يؤكد رغبتهم في إنجاح الحدث على كافة المستويات بما يعزز من الحضور القوي لمنصة محاربي الإمارات في النسخ الماضية. وأوضح درويش أن جميع المشاركين في المعسكر المغلق للبطولة، في معنويات عالية ويواصلون تدريباتهم اليومية للاستعداد في ظل رغبة الجميع في تقديم الأفضل والفوز.

تعقد اللجنة المنظمة للبطولة مؤتمراً صحفياً في العاشرة صباح بعد غد عبر تقنية الاتصال المرئي لكشف جميع تفاصيل النسخة 11 من البطولة بحضور رئيس اللجنة والمقاتلين المشاركين في الحدث.

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