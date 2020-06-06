طويرد: إلغاء موسم الطائرة ضرورة لحماية اللاعبين

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أكد محمد طويرد لاعب الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي بني ياس، أن الأفضل إلغاء مسابقتي الدوري العام وكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة الطائرة للرجال هذا الموسم، وبدء مسابقات الموسم المقبل في موعدها، وقال: «فترة التوقف الطويل بدون نشاط بدني حقيقي، تتطلب إعداداً طويلاً قبل العودة إلى المباريات، ما يعني أنه يجب العودة إلى التدريبات الآن، إذا كانت هناك الرغبة في إكمال مسابقات هذا الموسم، والذي يجب أن يكون في أغسطس، على أن يبدأ الموسم المقبل في سبتمبر».

وأضاف: «الإعداد هنا ليس قاصراً على الجانب البدني، ولكن أيضاً الجانب الفني، لأن الكرة الطائرة لعبة جماعية، وهذا يتطلب التدريب من 4 إلى 6 أسابيع على الأقل، كما أن هذا الجدول من المباريات والتدريبات المضغوط، يتطلب حصول اللاعبين على راحة قصيرة بين الموسمين، حتى لا يحدث تراجع في المستوى».

الضغط والإصابات

وأوضح طويرد، أن المباريات المضغوطة، تعرض اللاعبين أيضاً للإصابات الخطيرة، وقال: «يجب أن نضع في الحسبان أيضاً، أن لاعبي الكرة الطائرة، ليسوا لاعبين محترفين، ويعتمدون في دخلهم على العمل الخارجي، والذي بالتأكيد سيتعارض بشكل كبير مع برامج وتوقيتات التدريب واللعب مع الجدول المضغوط، وبالتالي، يصبح من الضرورة، إزالة العبء عن اللاعبين والأندية ومجلس الإدارة الجديد للاتحاد، إلغاء الموسم الحالي، والتخطيط لبدء الموسم الجديد في موعده»، وتابع: «خلال فترة التوقف الحالية للنشاط الرياضي، اقتصرت تدريبات اللاعبين في البيت على تدريبات بدنية خفيفة، ولم تكن هناك تدريبات بالكرة، أو كيفية الوقوف في الملعب، أو القفز والضرب وحائط الصد، وكلها فنيات لا يمكن التدريب عليها إلا داخل ملاعب الكرة الطائرة، والتوقف لفترات طويلة، تفقد اللاعب كل تلك المهارات، وعليه العودة تدريجياً لاكتسابها من خلال تدريبات فنية، خاصة مع المدرب وزملائه اللاعبين بالفريق، ثم ترتفع مع مشاركاته المستمرة في المباريات».

اللاعب المقيم

وحول مشاركة اللاعب المقيم، أبدى طويرد تحفظه قائلاً: «الأهداف المرجوة التي من أجلها صدر القرار بمشاركة اللاعب المقيم، للأسف لم تعد موجودة، مع تسارع الأندية على التعاقد مع لاعبين محترفين من خارج الدولة، وتسجيلهم كلاعب مقيم، وأعتقد أن تلك الأهداف تغيرت لمصلحة أندية كرة القدم، وكان الأفضل زيادة المحترفين في الألعاب الجماعية الأخرى إلى لاعبين بشكل واضح ومباشر، لأن الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، على سبيل المثال، لم يعترف بالطريقة التي تعاملت بها الأندية في موضوع اللاعب المقيم، واعتبره محترفاً ثانياً».

واختتم طويرد، متحدثاً عن طموحه الشخصي في الطائرة، قائلاً: «أتمنى اللعب في بطولة آسيوية مع المنتخب الوطني الأول، إذ لم تتح لي الفرصة من قبل للعب بطولة دولية كبرى، رغم استدعائي 4 أو 5 مباريات للمنتخب، ولكن في كل مرة كنت أعاني من الإصابة، ولا أشارك في البطولة، كما أتمنى قبل اعتزالي، الفوز مع بني ياس بكل البطولات المحلية خلال موسم واحد». وعن مشواره مع طائرة بني ياس، قال طويرد: «بدأت مشواري بعمر 10 سنوات مع بني ياس، وتحديداً عام 1995، وكنت ألعب كرة قدم، وتحولت إلى حراسة المرمى، وبعد ثلاثة سنوات، أصبحت وحيداً بعد توجه أصدقائي للعب الطائرة مع مدرب سوداني يدعى هاشم، وعرض علي بعض الامتيازات للتحول للعب الطائرة، وبالفعل، غيرت مساري للعبة جماعية أخرى».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز