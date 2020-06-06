نجاح كبير لتحدي «أبوظبي للدراجات» الافتراضي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أشاد النخيرة الخييلي المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات الهوائية بالنجاح الكبير الذي حققه سباق تحدي الدراجات الهوائية الذي نظمه النادي الشهر الماضي بمشاركة 300 دراج ودراجة كبيرة وواسعة شملت كل الفئات العمرية، والذي خاضه جميع المشاركين من داخل وخارج الدولة عن بُعد من خلال التطبيق الإلكتروني المعروف «زويفت» للواقع الافتراضي، وبتنظيم النادي وبرعاية «بيور هيلث» الشريك الاستراتيجي للنادي.

وكانت إدارة نادي أبوظبي للدراجات الهوائية قامت بتقسيم الفئات المشاركة في التحدي على خمس فئات عمرية شملت الجنسين، الفئة الأولى أقل من 23 سنة، والثانية من 24 إلى 39، والثالثة من 40 وحتى 49، والرابعة من 50 وحتى 59 سنة، والخامسة من 50 وحتى 59 سنة، والفئة الأخيرة هي فئة المخضرمين فوق 60 سنة.

وكان النادي رصد مجموعة كبيرة من الجوائز المالية والعينية لجميع الفائزين.

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