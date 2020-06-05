المصدر: أبوظبي - وام

اعتمدت رابطة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، عدة تعديلات جوهرية على نظام بطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو، ونقاطها التصنيفية مع استحداث عدة جوائز جديدة اعتباراً من الموسم المقبل، لرفع وتيرة المنافسة بين اللاعبين من مختلف قارات العالم في كل الجولات.

وأعلنت الرابطة عن الأحزمة المسموح لها بالمشاركة في تلك الجولات، حيث أصبحت تضم البنفسجي والبني والأسود فقط للرجال والسيدات.

وأكد طارق البحري مدير سلسلة جولات أبوظبي غراند سلام أن الاتحادالإماراتي، يحرص كل عام على تقييم كل موسم بعد نهايته، واعتماد تصورات للتطوير في الموسم التالي للحفاظ على تلك البطولة كأقوى بطولة في العالم بنظام الجولات، وتحقيق المزيد من المكتسبات بما ينعكس بالفائدة على لاعبي الإمارات في المقام الأول، ورياضة الجوجيتسو في العالم بشكل عام.

تعديلات البطولة

وقال البحري، إن التغييرات في الموسم الجديد ستشمل مواعيد الجولات وعددها، حيث ستقام الجولة الأولى هذا العام في لوس أنجلوس خلال شهر سبتمبر المقبل، فيما ستكون الجولة الثانية بموسكو في نهاية شهر أكتوبر، والثالثة في ريو دي جانيرو بشهر ديسمبر من العام الجاري، على أن تكون الرابعة في لندن بشهر فبراير من عام 2021 ، والأخيرة في أبوظبي شهر أبريل 2021.

وأضاف أن المشاركة ستكون من خلال نقاط تأهيلية يجمعها اللاعبون من البطولات المحلية بالدوري المحلي الذي تشرف عليه رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو في تلك الدول، والدوري الدولي لرابطة أبوظبي والدوري القاري للبطولات التي نشرف على تنظيمها في الخارج كل عام، وسيسمح للناشئين بالمشاركة في فئات البالغين بأحزمتهم، مع الفئات المعتمد مشاركتها في سلسلة جولات أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو الموسم الجديد وهي أصحاب أحزمة البنفسجي والبني والأسود للبالغين والأساتذة 1 والأساتذة 2.

التصنيف الجديد

وعن التصنيف الجديد الذي اعتمدته الرابطة من الموسم المقبل، قال البحري: سيكون لدينا نوعان مختلفان من التصنيف والجوائز، أحدهما تصنيف خاص بجولات أبوظبي غراند سلام وحدها، والآخر خاص بجولات أبوظبي غراند سلام مضافاً إليها بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، وفيما يخص التصنيف الأول، تقرر أن يشمل جميع جولاتها في موسم 2021/‏‏‏2020 في فئات الأحزمة البنفسجي والبني والأسود فقط في الفئات العمرية الخاصة بالكبار والأساتذة 1 و2 ، وسيتم تصنيف جولات أبوظبي غراند سلام في ريو دي جانيرو ولندن وأبوظبي على أنها المحطات الأساسية للمنافسة والتي تمنح اللاعبين نقاطاً أكثر من الجولات الأخرى في لوس أنجلوس وموسكو أي ما يعادل 3000 نقطة للفائزين بفئة الحزام الأسود بدلاً من 2000 نقطة، وسيكون التصنيف الجديد بحسب فئة الوزن من خلال مسمى جديد للجوائز المالية والدروع التي سيحصل عليها اللاعبون، وبالنسبة للسيدات ستمنح الجوائز المالية السنوية الخاصة بالتصنيف لفئة الوزن والحزام علماً بأن جوائز نهاية الموسم متساوية بين الذكور والإناث الحاصلين على المركزين الأول والثاني.

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