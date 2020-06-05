دوري السلة الصيني يعود 20 الجاري

المصدر: شنغهاي - أ ف ب

سيعاود الدوري الصيني لكرة السلة نشاطه في 20 يونيو الجاري، ليصبح بالتالي أول دوري محلي كبير يستأنف منافساته بعد تفشي فيروس «كورونا»، وقال بيان للاتحاد الصيني على حسابه على موقع تويتر: «بعد الحصول على موافقة قطاعي الرياضة والصحة، سيستأنف الدوري الصيني نشاطه في 20 يونيو وقد دخلت جميع الاستعدادات مرحلة متقدمة»، وتوقف الدوري في فبراير الماضي، لكنه سيستكمل بعد تقلص عدد الإصابات بشكل كبير في الصين، وكان فريق غوانغدونغ بطل الموسم الماضي، يتصدر الترتيب المحلي بعد خوض 30 مباراة، قبل التوقف.

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