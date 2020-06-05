تعديل مواعيد بطولات المراحل لليد

المصدر: دبي - فائز بحبوج

أعلنت لجنة المسابقات في اتحاد كرة اليد، عن تعديل في مواعيد انطلاقة مسابقات المراحل السنية، التي لم تستكمل من الموسم الحالي، وفي بعض مسابقات الموسم المقبل، وطال التعديل مسابقات فئات (الناشئين والأشبال والصغار)، حيث تنطلق مسابقات الناشئين والأشبال خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر المقبل، بعد عودة المنتخب الوطني للناشئين من المشاركة في البطولة الآسيوية المقررة من 24 أكتوبر وحتى 3 نوفمبر المقبلين في كازاخستان، فيما تنطلق مسابقة فئة الصغار، مطلع شهر نوفمبر المقبل.

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