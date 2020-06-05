71 دارساً في ورشة الرماية عن بُعد

المصدر: دبي - البيان الرياضي

نظم اتحاد الرماية ورشة عمل عن بُعد بعنوان (الإعداد الفني للاعب البندقية)، شهدت مشاركة 71 دارساً من المدربين والرماة، وحاضر فيها د. محمد عامر المدير الفني للاتحاد، وركزت جوانب الورشة على كيفية إعداد لاعب البندقية، والوصول به للمستويات العالمية، مع شرح لأهم وأفضل طرق ووسائل التدريب العالمية، ويبحث الاتحاد الآن، أفضل توقيت وطرق عودة النشاط الرياضي، مع مراعاة جميع الوسائل والطرق الاحترازية، للحفاظ على حياة الجميع، وحرص عبد الله سالم بن يعقوب الأمين العام للاتحاد، في بداية الورشة، على نقل أحر التعازي والمواساة، باسم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، إلى بطلنا الأولمبي الشيخ أحمد بن محمد بن حشر آل مكتوم، لوفاة والدته، سائلاً الله العلي القدير، أن يتغمدها بواسع رحمته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

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