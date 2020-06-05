المصدر: باريس - أ ف ب

أعلن منظمو بطولة العالم للراليات، أمس، إلغاء رالي نيوزيلندا العائد بعد غياب سبع سنوات، والذي كان من المقرر إقامته بين 3 و6 سبتمبر المقبل، بسبب تبعات فيروس "كورونا"، ويأتي إلغاء رالي نيوزيلندا بعد يوم من الإعلان عن إلغاء رالي فنلندا الذي كان مقرراً في أغسطس، وقال الرئيس التنفيذي للرالي مايكل غولدستين: "لقد أصبح واضحاً أنه مع إغلاق حدودنا أمام الرحلات الدولية والخدمات اللوجستية المطلوبة لاستضافة ألوف الزوّار الدوليين كجزء من بطولة العالم للراليات، فإن موعد سبتمبر المقبل لم يعد عملياً"، ويتصدر الفرنسي سيباستيان أوجييه ترتيب بطولة العالم لهذا الموسم، والتي أقيمت ثلاثة راليات منها بين يناير ومنتصف مارس من العام الحالي في مونتي كارلو والسويد والمكسيك.

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