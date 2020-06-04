"رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو" تعتمد تعديلات على بطولاتها وجوائزها

المصدر: وام

اعتمدت رابطة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو عدة تعديلات جوهرية على نظام بطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو ونقاطها التصنيفية مع استحداث عدة جوائز جديدة اعتبارا من الموسم المقبل لرفع وتيرة المنافسة بين اللاعبين من مختلف قارات العالم في كل الجولات.

وأعلنت الرابطة عن الأحزمة المسموح لها بالمشاركة في تلك الجولات حيث أصبحت تضم البنفسجي والبني والأسود فقط للرجال والسيدات.

وأكد طارق البحري مدير سلسلة جولات أبوظبي غراند سلام أن عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي يحرص كل عام على تقييم كل موسم بعد نهايته، واعتماد تصورات للتطوير في الموسم التالي للحفاظ على تلك البطولة كأقوى بطولة في العالم بنظام الجولات، وتحقيق المزيد من المكتسبات بما ينعكس بالفائدة على لاعبي الإمارات في المقام الأول، ورياضة الجوجيتسو في العالم بشكل عام، بالإضافة لتحقيق المزيد من الزخم في البطولة التي تحمل اسم العاصمة الإماراتية وتجوب كبرى قارات العالم.

وقال إن التغييرات في الموسم الجديد ستشمل مواعيد الجولات وعددها حيث ستقام الجولة الأولى هذا العام في لوس أنغليس خلال شهر سبتمبر المقبل، فيما ستكون الجولة الثانية بموسكو في نهاية شهر أكتوبر، والثالثة في ريو دي جانيرو بشهر ديسمبر من العام الجاري، على أن تكون الرابعة في لندن بشهر فبراير من عام 2021، والأخيرة في أبوظبي شهر ابريل 2021.

وأضاف أن المشاركة في جولات أبوظبي غراند سلام ستكون من خلال نقاط تأهيلية يجمعها اللاعبون من البطولات المحلية بالدوري المحلي الذي تشرف عليه رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو في تلك الدول، والدوري الدولي لرابطة أبوظبي والدوري القاري للبطولات التي نشرف على تنظيمها في الخارج كل عام، وسيسمح للناشئين بالمشاركة في فئات البالغين بأحزمتهم، مع الفئات المعتمد مشاركتها في سلسلة جولات أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو الموسم الجديد وهي أصحاب الأزمة البنفسجي والبني والأسود للبالغين والأساتذة 1 والأساتذة 2.

وعن التصنيف الجديد الذي اعتمدته الرابطة وسيتم تطبيقه اعتبارا من الموسم المقبل.. قال البحري: " سيكون لدينا نوعان مختلفان من التصنيف والجوائز، أحدهما تصنيف خاص بجولات أبوظبي جراند سلام وحدها، والأخر خاص بجولات أبوظبي جراند سلام مضافا إليها بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو".

وأوضح أنه فيما يخص التصنيف الأول وهو الخاص بجولات أبوظبي جراند سلام فقد تقرر أن يشمل جميع جولاتها في موسم 2021/2020 في فئات الأحزمة البنفسجي، والبني والأسود فقط في الفئات العمرية الخاصة بالكبار والأساتذة 1 و2 .

وذكر أنه سيتم تصنيف جولات أبوظبي غراند سلام في ريو دي جانيرو ولندن وأبوظبي على أنها المحطات الأساسية للمنافسة والتي تمنح اللاعبين نقاطا أكثر من الجولات الأخرى في لوس أنغليس وموسكو أي ما يعادل 3000 نقطة للفائزين بفئة الحزام الأسود بدلا من 2000 نقطة، وسيكون التصنيف الجديد بحسب فئة الوزن من خلال مسمى جديد للجوائز المالية والدروع التي سيحصل عليها اللاعبون بمعنى أن فئات الجوائز ستكون في وزن خفيف الريشة وهو 56 كجم، ووزن الريشة وهو وزن 62 كجم، ووزن الويلتر وهو 77 كجم، ووزن المتوسط وهو 85 كجم، ووزن الثقيل الحفيف وهو 94 كجم، والوزن فوق الثقيل وهو 120 كجم للأحزمة البنية والسوداء فقط.

وأشار بالنسبة للسيدات فستمنح الجوائز المالية السنوية الخاصة بالتصنيف لفئة وزن الديك تحت 49 كجم، ووزن خفيف الريشة 55 كجم، ووزن الخفيف 62 كجم، والوزن المتوسط 70 كجم، ووزن الثقيل 95 كجم لفئة الحزام البني والأسود علما بأن جوائز نهاية الموسم متساوية بين الذكور والاناث الحاصلين على المركزين الأول والثاني.

وعن شروط الحصول على نقاط التصنيف التي يحصل اللاعب من خلالها على الجوائز المالية في نهاية الموسم .. قال البحري يجمع اللاعبون النقاط من خلال المشاركة في جولات أبوظبي غراند سلام في كل من لوس أنغليس، وموسكو، وريو دي جانيرو انيرو، و لندن، وأبوظبي، و يحتاج اللاعبون إلى اكتساب النقاط من خلال أمرين هما المشاركة رسميا في جميع جولات أبوظبي غراند سلام، والاعتماد على نتائجهم في بطولات الدوري المحلي لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، والدوري الدولي لرابطة أبوظبي والدوري القاري أيضا.. لافتا إلى أنه سيتم تسليم جائزة ومبلغ نقدي لأفضل اللاعبين في نهاية الموسم في الفئات التي أشرنا إليها سالفا.

وبالنسبة للتصنيف السنوي الثاني الذي يجمع جولات أبوظبي غراند سلام وبطولة أبوظبي العالمية للمحترفين .. أكد البحري أن موسم 2020 - 2021 سيكون تصنيفه استثنائيا حيث سيتضمن النقاط التي جمعها اللاعب خلال فترة 18 شهرا اعتبارا من مايو 2020 وحتى نوفمبر 2021.

وفي نهاية الموسم، سيتم ترتيب اللاعبين وفقا لأفضل 9 نتائج في جميع المنافسات التي تم تنظمها رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (جولات أبوظبي جراند سلام، و الدوري المحلي ، والدوري الدولي، والدوري القاري، إضافة إلى نتيجة بطولة أبوظبي العالمية للمحترفين والدوري القاري لمنظمة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو)، بجانب نتيجة أخرى من الدوري القاري لمنظمة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو ونتيجة بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو.

وأضاف أن هناك جوائز أخرى تم استحداثها حيث سيتم منح "مكافأة غراند سلام الخاصة" لأي لاعب يفوز بثلاث جولات غراند سلام متتالية، أو أكثر في الموسم نفسه ، و"جائزة سوبر سلام" التي ستمنح لأي لاعب يفوز بخمس جولات متتالية في الموسم نفسه، و"جائزة الدرع الذهبي" الذي سيمنح للاعب الفائز بالمركز الأول في كل جولات أبوظبي جراند سلام إضافة إلى بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في الموسم نفسه، وجائزة التاج الثلاثي للاعب الذي سيفوز بجميع ألقاب الموسم في غراند سلام وأبوظبي العالمية وملك البساط، وكل هذه الجوائز المالية بخلاف التي سنمنحها للأبطال في نهاية كل جولة من جولات أبوظبي غراند سلام أو ملك البساط مثلما كان يحدث في النسخ السابقة.

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