«الشطرنج» يشيد بتألق فتيات الشارقة «آسيوياً»

المصدر: (الشارقة - البيان الرياضي)

وجّه اتحاد الشطرنج رسالة تهنئة وإشادة إلى نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، بمناسبة تألق لاعباته في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات بطولة آسيا الفردية للناشئات تحت 20 عاماً، وأحرزت فيها حنان خليل الحوسني، لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، المركز الرابع في مشوار التصفيات التي أقيمت «أونلاين» بتنظيم من الاتحاد الآسيوي للعبة بنهاية الشهر الماضي، كما تمكنت أيضاً كل من زميلاتها اللاعبات ريان محمد وفاطمة سيف من تحقيق نتائج إيجابية، وعلى الرغم من توقف النشاط الرياضي في الفترة الحالية، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا»، إلا أن إدارة نادي الشارقة للشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة عملت على التواصل «أون لاين» مع جميع لاعباته من أجل دعمهن وتحفيزهن إلى مواصلة النشاط بهذه الطريقة من خلال إعداد برنامج تدريبي عن بعد منذ منتصف مارس الماضي، لضمان جاهزية اللاعبات مستقبلاً.

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